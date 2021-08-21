السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقى يستقبل نظيره اليابانى

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجية الياباني

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، والوفد المرافق له، لافتاً إلى أن "الجانبين بحثا سبل توثيق التعاون الثنائي، وتكثيف التبادل الاقتصادي، والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأكد الكاظمي، أثناء اللقاء، أهمية التجربة اليابانية من منظور عراقي، والسعي الحثيث للاستفادة منها، مشدّداً على أن الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، ولاسيما مجالات الطاقة والنفط، والكهرباء، والطاقات البديلة والمتجددة. 

وأعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به اليابان إزاء القضايا الإقليمية، مثنياً على "المشاريع التي تموّلها اليابان، في المناطق التي تحررت من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق ترسيخ الأمن، والتنمية المستدامة فيها.

وجدّد رئيس الوزراء للوفد الزائر "التأكيد على دعوة اليابان للحضور بصفة مراقب، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي سيستضيفه العراق أواخر الشهر الحالي". 

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، بـ"المبادرات العراقية التي تلقى صدى إيجابياً على المستوى الإقليمي والدولي"، عاداً إياها "ركيزة من ركائز ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود التهدئة فيها".

وأعرب موتيجي عن دعم اليابان للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي المتمثل ببرامج الورقة البيضاء"، مجدّداً "استعداد اليابان لدعم تطبيق الورقة البيضاء، عبر مجموعة التواصل الاقتصادي التي تشكلت في أواخر عام 2020.

وأكد الوفد الياباني أن بلاده ماضية في تقديم المساعدات وبرامج التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف، ومواجهة جائحة كورونا. 

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