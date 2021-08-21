السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شريف مدكور عن إصابته بمرض الصفراء: «اختبار من ربنا ليّا»

شريف مدكور ومحررة
شريف مدكور ومحررة الدستور

تفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا مع إعلان الإعلامي شريف مدكور، عبر صفحته الشخصية «فيس بوك» تحسن حالته الصحية، بعد إصابته لمرض «الصفرا» منذ أكثر من أسبوعين.

وأعرب المتابعون لـ«مدكور» عن أمنياتهم بالشفاء العاجل له، والعودة سريعا إلى شاشة التلفزيون، برسائل تحمل الكثير من الأمل والدعم.

وأعرب «مدكور» عن بالغ سعادته لهذا الحب والدعوات التي عبّر بها الجمهور عن حبهم له من خلالها، قائلا: «الحمد لله من متابعة الناس وحبهم ليّا، أنا ممتن ليهم جدًا ولدعواتهم».

وأضاف مدكور لـ«الدستور»، أن مرضه الذي أصيب به وهو «الصفرا» جعله يلزم الفِراش لمدة 18 يومًا، وهو الأمر الذي أرهقه نفسيًا».

وتابع: «مش متعود أفضل قاعد في السرير، الموضوع مرهق نفسيًا، ولكن أنا دائمًا راضي بأي حاجة جاية من ربنا ليّا، وأكيد دا درس هتعلم منه، الحمد لله».

مرض الصفراء

مصطلح يطلق على حالة يصاب فيها الشخص باصفرار في البشرة وبياض العيون، ومع أن المعظم يظن الصفراء مرضًا قائمًا بحد ذاته، إلا أنه عادة ما يعود على مجموعة من الأعراض التي سببتها أمراض كامنة أخرى.

ويظهر الصفار نتيجة ارتفاع مستويات مادة البيليروبين في الجسم، وهي مادة تنتج عن تحلل وتفتت كريات الدم الحمراء الميتة في الكبد، وعادة يتخلص الكبد منها مع الفضلات الأخرى في الأحوال الطبيعية، وارتفاع منسوب البيليروبين في الجسم قد يعني وجود مشاكل صحية خطيرة في الجسم، خاصة في: الكبد، المرارة، البنكرياس.

للإعلامي شريف مدكور الصفراء شريف مدكور مرض التلفزيون

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