السبت 21 أغسطس 2021
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تقارير ومتابعات

السبب «تأخر الشهادات».. إقبال ضعيف على مكاتب التنسيق في اليوم الأول لتسجيل الرغبات (فيديو)

مكتب التنسيق بكلية
مكتب التنسيق بكلية الزراعة

شهدت معامل الحاسب الآلي بمكتب التنسيق بكلية الزراعة جامعة القاهرة إقبالا ضعيفا في اليوم الأول لفتح تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الراغبين في التقديم.

ورصدت عدسة «الدستور» خلو معامل الحاسب الآلى بكلية الزراعة من وجود الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم في اليوم الأول لفتح باب التسجيل.

قال أحمد رجب مندوب مكتب التنسيق بكلية الزراعة، إن الإقبال هذا العام كان ضعيفا في يومه الأول، وبدأ التوافد على مكتب التنسيق بعد الساعة الثانية عشر ظهرا، وكان المقبلين على مراحل متفاوتة لم يتجاوز الـ 50 طالبا بخلاف ما كان الأعوام الماضية، حيث كان المكتب يشهد زحاما من قبل الطلاب لتسجيل رغباتهم، ونضطر لفتح قاعات أخرى معامل الكمبيوتر لاستيعاب الأعداد.

وأوضح رجب لـ«الدستور» أن سبب ضعف الإقبال أن الشهادات تأخرت في الوصول للمدارس واستلام الطلاب لها ليتمكنوا من التسجيل خاصة وأن الشهادة تحمل الرقم السري الذي يتم التسجيل من خلاله مشيرا الى أن معظم من أتى اليوم من الطلاب كانوا من القسم الأدبي.

وأشار إلى أن المعتاد أن يتخطى العدد في اليوم الأول الـ250 طالبا وهو المتوقع أن يحدث غدا من حيث الإقبال الكبير على المكاتب نظرا لتمكن الطلاب من الحصول على الشهادات اليوم. 

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن عن فتح تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى للقسمين العلمي والأدبي، وهو يعمل على مدار 24 ساعة ومستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021.

وذكر موقع التنسيق الحدود الدنيا للتقدم للمرحلة الأولى من الثانوية العامة 2021  لشعبة العلمي علوم 362.5 درجة،  وشعبة العلمي رياضة 328 درجة، بينما الحد الأدنى لتسجيل رغبات الشعبة الأدبي 269.5 درجة.

التنسيق جامعة القاهرة إقبالا ضعيفا تسجيل الرغبات كلية الزراعة الثانوية العامة

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