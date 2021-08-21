بسبب كورونا.. تعبئة جديدة في فرنسا ضد التصريح الصحي

مع اقتراب بداية العام الدراسي، يعتزم المعارضون في فرنسا للتصريح الصحي وأي التزام ضد كوفيد-19 تكثيف الضغط على الحكومة في عطلة نهاية الأسبوع السادسة للتعبئة، مع تنظيم أكثر من 200 تظاهرة في البلاد.

وبحسب تقديرات مصدر في الشرطة، من المتوقع أن يراوح عدد المتظاهرين بين "170 ألفا و220 ألفا" مع توقع مسيرات كبيرة في "تولون ونيس ومرسيليا ومونبيلييه وبربينيان".

ويستخدم التصريح الصحي خصوصا في الحانات والمطاعم والخدمات الصحية في ظل ظروف معينة وفي القطارات، وبات يشمل منذ الاثنين أكثر من 120 مركزا تجاريا ومتجرا كبيرا في منطقة باريس والنصف الجنوبي من فرنسا.

وقد يكون التصريح الصحي شهادة تلقي اللقاح بشكل كامل أو اختبار يعود إلى 72 ساعة كحد أقصى أو إثبات الإصابة بالمرض خلال الأشهر الستة الماضية.

ويتوقع أن يراوح عدد المتظاهرين ضد التصريح الصحي في باريس بين 12 ألفا و20 ألفا بحسب مصدر في الشرطة.

وبدأت هذه التعبئة منتصف يوليو، وتميزت باللامركزية.

والسبت الماضي، قدرت وزارة الداخلية عدد المحتجين ب215 ألفا في كل أنحاء البلاد، في عدد أقل بقليل من الأسبوع السابق.

كذلك، يحتج معارضو التصريح الصحي الذي يرون أنه "إلزام مقنّع لتلقي اللقاح" وتدبير "غير متناسب" و"تمييزي"، ضد التوسيع المحتمل لحملة التحصين لتشمل الأطفال دون 12 عاما، وذلك تحت شعار "لا تمسوا بأطفالي".

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و صدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.