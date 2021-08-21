السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرض المتهمين على الأدلة الجنائية لمطابقة ظهورهم فى فيديوهات مشاجرة المرج

متهمين
متهمين

انتهت جهات التحقيق بالمرج، اليوم السبت، من تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بواقعة مشاجرة منطقة المرج، التي راح ضحيتها المجني عليه حسن السميطي، وذلك لبيان مدى ظهور المتهمين المقبوض عليهم من عدمه.

الأدلة الجنائية 

وأمرت جهات التحقيق بعرض المتهمين على الأدلة الجنائية لبيان مدي تطابق صورهم الظاهرة في الفيديو مع المتهمين المقبوض عليهم، كما ستستمع النيابة إلى أقوال ضباط المباحث في الواقعة.

كانت جهات التحقيق قد أوضحت في بيان لها أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط ثلاثةٌ متهمين في واقعة مشاجرة المرج بحوزتهم أسلحة نارية وأعيرة تستخدم في المشاجرة، كما وتُداول عديد من مستخدمي مواقع التواصل تصوير المشاجرة على نطاق واسع.

أضاف البيان أن فريقا من النيابة العامة انتقل لمعاينة مسرح الحادث فتبين إتلاف كافَّة محتويات حانوتين خاصَّين ببعض المتهمين، وعثر على آثار إطلاق أعيرة نارية بجدران الأبنية والحوانيت المحيطة، وحجارة ملقاة بالشارع محل وقوع المشاجرة، وناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى فتبينت إصابته بالعنق من عيار ناري.

وتلقت «النيابة العامة» إخطارا يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الجارى، بوقوع مشاجرة بين طائفتين بمحيط (محطة مترو المرج القديمة)، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بأسلحة نارية وبيضاء، إذ ضبط ثلاثة منهم بحوزتهم أسلحة نارية وأعيرة مما تستخدم فيها، وتدوول تصوير جانب من الشجار بمواقع التواصل الاجتماعى فى وقت متزامن فأمر «المستشار النائب العام» بسرعة التحقيق فى الواقعة.

إذ انتقل فريق من «النيابة العامة» لمعاينة مسرح الحادث فتبين إتلاف كافة محتويات حانوتين خاصين ببعض المتهمين، وعثر على آثار إطلاق أعيرة نارية بجدران الأبنية والحوانيت المحيطة، وحجارة ملقاة بالشارع محل وقوع المشاجرة، وناظرت «النيابة العامة» جثمان المتوفى فتبينت إصابته بالعنق من عيار نارى.

وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب وقوع الشجار هو معاتبة واحد من الطائفتين شخصا من الأخرى لتعرضه لسيدة من ذويه، وإخفاق محاولات الصلح بين الطائفتين، فقامت إحداهما بإعداد الأسلحة النارية والبيضاء للتعدى على الأخرى وقتل من فيها.

وكانت «النيابة العامة» قد استمعت لعدد من شهود الواقعة، واستجوبت ستة متهمين من الطائفة المعتدية ألقى القبض عليهم فاعتصموا الإنكار ونفى من ضبط منهم بالأسلحة النارية حيازتهم لها، فأمرت «النيابة العامة» بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتوالى متابعة حالات المتهمين المصابين، وأمرت بضبط المتهمين الهاربين لاستجوابهم، وطلبت تسجيلات آلات المراقبة المثبتة بمحطة المترو لمشاهدتها، وجار استكمال التحقيقات.

النيابة العامة الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة منطقة المرج جثمان المتوفي محطة مترو المرج المرج القديمة

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