السجن 6 سنوات لعامل لحيازته 50 طربة حشيش بقصد الاتجار بها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

ترجع القضية رقم 4389 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بالقبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، توصلت إلى قيام المتهم ع.ا.م، عامل، وشهرته الافريقي ، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم إعداد كمين للمتهم ، وأثناء تواجده في أحد الأماكن تم ضبطه، وتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة سوداء بداخلها ،عدد 50 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب مكتب رحلات بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بحيازة 50 طربة حشيش بقصد بالاتجار وترويجها على عملائه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين السيد أحمد شومة، وياسر حسن حسان، وسكرتير الجنايات علي حسين علي.

ترجع أحداث القضية رقم 36312 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا، من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بالقبض علي المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم “ش.ع.خ”، 45 سنة، صاحب مكتب رحلات، وشهرته "الاستاذ" بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه داخل محل سكنه، وبتفتيشه عثر على حقيبة بداخلها عدد 50 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي اثنين وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيها، وهاتف محمول، تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.