سويسرا تؤجل رحلة إجلاء وسط تدهور الوضع الأمنى ​​فى مطار كابول

قالت وزارة الخارجية السويسرية اليوم السبت إن سويسرا أرجأت رحلة طيران عارض إلى أوزبكستان بهدف المساعدة في جهود الإجلاء من أفغانستان المجاورة، مشيرة إلى تدهور

الوضع الأمني ​​على الأرض مما أعاق الوصول إلى مطار كابول.

وأضافت الوزارة في بيان "تدهور الوضع الأمني ​​حول مطار كابول بشكل كبير خلال الساعات الماضية، هناك عدد كبير من الأشخاص أمام المطار وأحيانا تعوق المواجهات العنيفة الوصول إلى المطار في كابول".

جرى إجلاء آلاف الأجانب والأفغان العاملين لدى السفارات ومنظمات الإغاثة الدولية من مطار كابول منذ دخول مقاتلي طالبان العاصمة قبل أسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إنه تم إجلاء حوالي 13 ألفا على متن طائرات عسكرية أمريكية منذ 14 أغسطس .

وقالت سويسرا أمس إنها نظمت رحلة طيران عارض إلى أوزبكستان لدعم عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأضافت وزارة الخارجية السويسرية في بيانها اليوم "لا يمكن حاليا نقل سوى عدد قليل من الأشخاص جوا من كابول إلى طشقند.

ونظرا لعدم وجود حاجة لعمليات الإجلاء من طشقند في الوقت الحالي، أجّلت وزارة الخارجية رحلة الطيران العارض إلى عاصمة أوزبكستان التي كان من المقرر إتمامها اليوم".

وقالت الوزارة إن ألمانيا ألغت أيضا رحلات الإجلاء المقررة اليوم، في حين تواجه دول أخرى صعوبات متزايدة في إجلاء مواطنيها وموظفيها من المواطنين الأفغان.

كشف مسؤول في حلف شمال الأطلسي، اليوم السبت، القيام بعملية إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابل.

وأضاف، أن "عملية الإجلاء بطيئة لأنها محفوفة بالمخاطر، ولأننا لا نريد وقوع أي شكل من أشكال الاشتباكات مع أعضاء طالبان أو المدنيين خارج المطار"، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، أكد أمس الجمعة، أن الناتو يعطي الأولوية لإخراج الناس من كابل، وأن يبقى المطار مفتوحاً. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي إن "الوضع ما زال صعباً ولا يمكن التنبؤ به"، مضيفاً أن "التحدي الرئيسي الذي نواجهه أن يصل الناس بأمان ويدخلوا المطار ".

كما شدد على أن الحلف "يجري اتصالات مع قادة طالبان للمساعدة بالإجلاء دون أن يعني ذلك اعترافا بها، وفق تعبيره".

يذكر أن حالة من الفوضى والهلع سادت المطار ومحيطه منذ يوم الأحد الماضي، إثر سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية.