ملك الأردن يستقبل وفدًا إماراتيًا برئاسة طحنون بن زايد

استقبل الملك عبدالله الثاني، في العقبة اليوم السبت، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني.

وتناول اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها والفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تطرق إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، وصل مايو الماضي، إلى عمان.

وكان في استقباله -لدى وصوله مطار "ماركا"- العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

ورحب الملك عبدالله الثاني بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والأردن وشعبيهما الشقيقين.

وبحث عاهل الأردن وولي عهد أبوظبي العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

والمتتبع لمسيرة العلاقات الإماراتية - الأردنية في الآونة الأخيرة، وما تشهده من تقارب في الرؤى حول مجمل القضايا، وتنامي التعاون بينهما في مختلف المجالات، يلمس خصوصية هذه العلاقات، وكيف أنها تشكل أهم مرتكزات الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويتجسد التنسيق والتعاون الثنائي على أرض الواقع، في مشاركة البلدين الفاعلة في العديد من المبادرات والجهود التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويحرص البلدان على تبادل الرؤى وتعزيز التعاون بينهما لخدمة القضايا العربية، ومواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، وذلك من منطلق الإيمان بأن الأمر لا يمكن التصدي له، إلا عبر جهد جماعي عربي مشترك.

كما أن القمم والزيارات المتبادلة والمباحثات المتتالية بين قيادات البلدين رسخت العلاقات القوية التي تربط الإمارات والأردن، وعمقت توافق الرؤى بينهما حول مجمل قضايا المنطقة والعالم.

وإضافة إلى زيارة رئيس وزراء الأردن للإمارات قبل أسبوعين، أجرى عاهل الأردن زيارة لأبوظبي يناير الماضي كانت الثانية له خلال 3 أشهر فقط؛ حين استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ بأبوظبي؛ وبحثا العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.