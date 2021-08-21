محافظ الشرقية يأمر بتنفيذ إزالة فورية للمخالف على الأرض الزراعية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة شكاوي المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وفي هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بالاستجابة لشكوى تليفونية من أحد المواطنين لمحافظ الشرقية يتضرر فيها من قيام أحد المواطنين بالتعدى ليلاً بالبناء على الأرض الزراعية بالدبش الأبيض والأسمنت على مساحة ٢٥٠ مترا.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من مسئولي الوحدة المحلية بكفور نجم وحماية الأراضي والجمعية الزراعية وقوة من قسم الشرطة لإزالة المخالفة حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

وكان محافظ الشرقية قد استقبل شكوى من المواطنين ضد أحد المواطنين لقيامه بالبناء بدون ترخيص، ليأمر المحافظ رئيس المركز بتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد بالتنسيق مع قسم شرطة الابراهيمية و تطبيق القانون على المتعدين دون تهاون.

وفى سياق متصل، واستجابة لشكاوى الأهالى، كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس عبدالشافي عبدالعزيز محمد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس، بسرعة الاستجابة لاستغاثة أهالي قرية البكايشة بمركز ومدينة فاقوس من وجود ماسورة صرف صحي مكسورة أعلى ترعة السعدية.

وعلى الفور وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس مركز فاقوس بتكليف حملة للانتقال على الفور للقرية للمعاينة على الطبيعة وتبين أن الماسورة المشار إليها ليست ماسورة صرف صحي حيث لا يوجد صرف صحي بالمنطقة ولكنها ماسورة راجع مياه من أبو شلبي للعزازي قطر ١٢ بوصة حديد خط ٦٠٠ وتتبع قطاع المياه بفاقوس وبالفحص تبين وجود تسريب مياه بسيط من بداية حديد قطر (12) بوصة قديمة جداً وتم تدبير جميع الوصلات والقطع الخاصة بأعمال الإصلاح وتم التنسيق مع الحملة لتجهيز الحفارات ويتم البدء في تغييرها فعليا.