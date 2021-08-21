جامعة سوهاج تستجيب لـ«طالبة طما» بمنحة مجانية للدراسة بكلية الطب

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اتصال تليفوني بالطالبة آية حسان عطية، بعد مناشدة أهالي مركز طما للتكفل بمصروفاتها خلال دراستها بكلية الطب، نظرا لظروفها شديدة الصعوبة، وذلك بعد حصولها على الثانوية العامة بمجموع 399 بنسبة 97.3% بالقسم العلمي .

وخلال المكالمة هنأ عبدالخالق الطالبة وأسرتها على تفوقها، مؤكدا على تقديم كل الدعم لها، حيث وعدها بتقديم منحة تعليمية لها في كلية الطب وإعفائها من أي مصاريف دراسية، موضحا أن هذا يأتي كأقل تقدير للطالبة على تفوقها وواجب على المجتمع من أجل إكمال حلمها والالتحاق بكلية الطب، مشيرا إلى أنه سوف يستقبلها يوم الإثنين في مكتبه بجامعة سوهاج بعد عودته من المشاركة في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بالاسكندرية.

كانت قد ناشدت آية وكذلك أهالي مركز طما كافة المسؤولين بتكفل مصروفات تعليمها حتى تتمكن من تحقيق حلمها منذ الصغر في الالتحاق بكلية الطب .

واجتمع القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج مع كلاً من: العميد عصام منصور مستشار رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع ٩٩ الحربى)، والعميد أحمد حداد رئيس قطاع التسويق بالشركة، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وذلك بمقر مكتبه باستراحة الجامعة بالقاهرة.

وقال عبدالخالق، إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة خطوات تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والشركة للتحول الرقمي والعمل على تحويل الجامعة إلى الجامعة المنتجة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من خبرات هيئة الإنتاج الحربي، نظراً لما تتبعه في تطبيق أحدث التقنيات العالمية الذكية في مشروعاتها وفق رؤى علمية حديثة، وذلك تحقيقاً لأهداف الجامعة ورؤيتها لتطوير الأداء

من أجل زيادة الإنتاجية وخلق مصادر تمويلية ذاتية غير تقليدية.