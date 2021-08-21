السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يزور مدينة بلبيس لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية

جولة مفاجئة
جولة مفاجئة

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وكذلك الاطمئنان على معدلات أداء رصف ورفع كفاءة الشوارع لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شارع بورسعيد بعد الإنتهاء من أعمال رصفه ورفع كفاءته وكذلك متابعة أعمال الرصف الجارية بشارع سعد زغلول بطول 1.5 كم وعرض 9 أمتار، مشددا على الشركة المنفذة بمضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المدينة طبقا للجدول الزمني المحدد لتهيئتهما أمام حركة السيارات والمارة.

كما تفقد المحافظ شارع مسجد سادات قريش بطول 250 متر وبمتوسط عرض 4 متر بعد الانتهاء من أعمال رصفه ببلاط الإنترلوك، تنفيذاً لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

شدد محافظ الشرقية على، علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بمتابعة استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة شارع جمال عبد الناصر، والبدء فوراً في تنفيذ أعمال رصف شارع المطافئ، وكذلك وضع التصور الأمثل لرفع كفاءة شارعي المنشية والإدارة التعليمية القديمة والمتفرعين من شارع جمال عبد الناصر.

كما اطمأن المحافظ من رئيس مركز ومدينة بلبيس عن أخر المستجدات لقطعة الأرض التي من المقرر إقامة موقف جديد عليها والكائنة بالناحية المقابلة للسكة الحديد ليكون بديلاً عن الموقف القديم الكائن بميدان المحطة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري للمدينة وتخفيف حدة الزحام بمنطقة الموقف القديم.

شهدت جولة المحافظ بمدينة بلبيس متابعة أعمال استكمال زراعة 100 عمود إنارة بكشافين بمنتصف الطريق بدءاً من أولاد سيف وصولاً لبردين الزقازيق، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية والتأمينية بطول الطريق.

المواطنين مشروعات محافظ الشرقية جولة تفقد ورد منطقة مواطن

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