كيفية التقديم بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (إنفوجراف)

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للثانوية، وذلك بداية من اليوم (السبت)، وحتى الأربعاء المقبل، ولمدة خمس أيام.

ويمكن التقديم بطريقتين، إما عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات المصرية، أو عن طريق أي جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة.

وتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا، يوميًا، لحين انتهاء مدة التقديم.

ويجب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) خلال الدخول للمعامل، ولن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها، كما يجب اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

أما بالنسبة للتقديم عبر أي حاسب متصل بالشبكة، فإن الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات حتى السابعة مساءً في آخر يوم، وفي حال وجود أي استفسار يمكن الاتصال على 19468.

وسيتم الحصول على النتيجة من نفس موقع التقديم، وتتم طباعة البطاقة النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.