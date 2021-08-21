السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (إنفوجراف)

تنسيق
تنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للثانوية، وذلك بداية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، ولمدة خمس أيام.

ويبدأ الحد الأدنى للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر، بنسبة 88.41% فأكثر، وتضم الشعبة 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة.

أما الحد الأدنى في الشعبة الهندسية فيبلغ 328 درجة فأكثر، بنسبة 80% فأكثر، وتضم الشعبة 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة.

وفي الشعبة الأدبية؛ وصل الحد الأدنى إلى 269.5 درجة فأكثر، بنسبة 65.7% فأكثر، وتضم 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي طلاب هذه المرحلة 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة.

المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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