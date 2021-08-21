السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

لقاح كورونا

فرق متنقلة لتطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا في الغربية

تطعيم العاملين بالمصانع
تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا

توجهت الفرق الطبية المتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، بشركة مصر للزيوت والصابون والتربية والتعليم وبعض قرى المحافظة، وذلك بتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالاستمرار في تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بالمناطق الصناعية، وقرب ومراكز محافظة الغربية .

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار الفرق الطبية المتنقلة بالشركات والمصالح الحكومية، وذلك حفاظا على العاملين وسلامتهم، وجرى اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

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تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا 

وأشار وكيل وزارة الصحة، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، هذا بجانب عمل الفرق المتحركة بالمنشآت المختلفة بالمحافظة.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا. 

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تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا 

وفى سياق أخر، قال الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

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تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا 

وأوضح ، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية سامول بمركز المحلة ، خلال يومي 20,21 أغسطس الحالي، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1100 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

ووجة وكيل وزارة ، بالدفع بسيارة متنقلة لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة وذلك لتخفيف التكدس علي مراكز تلقي اللقاح، وتوسيع أعداد متلقي اللقاح خاصة غير القادرين على الحركة من كبار السن، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية والحفاظ على صحة المواطنين بالحصول على اللقاح فى سهولة ودون معاناة وحمايتهم من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد .

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تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا 

ومن جانبة أشار الدكتور أحمد محسن ، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إن القافلة شملت الكثير من التخصصات الطبية منها (نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل) حيث تم إجراء علي اكثر من 1100 حالة إلى الآن ، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وجاري استكمال أعمال القافلة اليوم ، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى عن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكيفية تطبيق أساليب مكافحة العدوي.

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تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا 

تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا
تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا
تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا
تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا
تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا
تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا
تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا
تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بلقاح كورونا
محافظة الغربية مديرية الصحة تطعيم العاملين بالشركات والمصانع بلقاح كورونا فرق متنقله

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