ضبط سيدة استولت على 2 مليون جنيه من المواطنين في المنيا

تمكنت الأموال العامة بوزارة الداخلية اليوم السبت، من القبض على سيدة استولت على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه من أهالي محافظة المنيا بأسلوب النصب والزعم بتوظيف الأموال مقابل عائد شهري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين "مقيمين بمحافظة المنيا" بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة، وتبين قيام (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنيا بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، من خلال تلقي مبالغ مالية منهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم، وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت (اثنين مليون وستمائة ألف جنيه مصري)، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة النصب

بحسب المادة 336 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.