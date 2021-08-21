وكيل «تعليم الغربية» يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2020 /2021، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، ووجه وكيل الوزارة، بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا من ارتداء الكمامات، ونظافة اللجان وتطهيرها قبل وبعد انتهاء اليوم الامتحاني.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق أي شكاوى من لجان سير الامتحان، ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها.

وفي إطار منفصل، شاركت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، فعاليات الحفل الختامي للمهرجان الثالث للفنون المسرحية لطلاب المدارس بكافة مراحلها على مستوى الجمهورية، بدعوة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحضور الحفل، والذي تم على مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية التابعة لقطاع الخدمات والأنشطة.

الجدير بالذكر، أن الغربية فازت بجائزة أحسن ممثلة بالمهرجان للطالبة ياسمين خالد الديب، بمدرسة كوين اوف بيس الخاصة بإدارة غرب المحلة، كما حصلت الغربية أيضاً على جائزة المركز الثالث لمدرسة كوين عن العرض المسرحي (سر الكتاب المدفون).

رافق وكيل الوزارة خلال فعاليات ختام المهرجان، السيد ابراهيم العراقى، مدير عام الشئون التنفيذية، وأشرف عوض منصور، موجه العام للتربية المسرحية بالمديرية، وخالد عبد الهادي النموري، موجه المسرح بإدارة غرب المحلة، ود. وائل أحمد البيلي مدير مدرسة كوين اوف بيس الخاصة بغرب المحلة.

ويستكمل معلمي الغربية تلقي مصل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل بداية العام الدراسي، وفق التعليمات الواردة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالغربية، ووفق توجيهات محافظ الغربية، وضمن مبادرة "اللقاح أمان".

وأكد وكيل الوزارة على دعم معالي محافظ الغربية لمبادرة "اللقاح أمان"، وتوفير الفرق الطبية المتخصصة التي تساهم بكامل طاقاتها في توفير الرعاية الطبية اللازمة لكافة طوائف الشعب عامة، وللمعلمين خاصة، في تلقي مصل اللقاح لفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، قامت الفرق الطبية التابعة لمديريتي الصحة، والتأمين الصحي بالغربية، بتوفير مصل اللقاح للعاملين بديوان المديرية اليوم والذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المصل، وكانوا قد قاموا بالتسجيل الالكتروني على موقع وزارة الصحة والسكان.

وأكد وكيل الوزارة، أن معظم المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم، بادروا بالتسجيل ضمن مبادرة اللقاح أمان، لدورهم الوطني في قيادة باقي طوائف الشعب لتلقي مصل اللقاح ضد فيروس كورونا، وشعورهم بواجبهم تجاه بلدهم الحبيب مصر.

هذا، وسوف يستكمل باقي العاملين بالمديرية والإدارات العشر والمدارس التابعة تلقي مصل اللقاح لفيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، حتى يتسنى لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار الفيروس، حيث أن التطعيم يعد درعاً يقي المجتمع من هذا الخطر.