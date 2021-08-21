نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد معامل التنسيق الالكترونى

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب اليوم أعمال التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بمعامل كليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، يرافقه الدكتور رضا عمر والدكتور علي سعد المشرفان على التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

واطمئن نائب رئيس الجامعة لشون التعليم والطلاب خلال جولته على سير أعمال التنسيق الالكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، كما اطمئن على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة وتنظيم عملية الدخول حفاظًا على سلامة الطلاب والمترددين على معامل التنسيق الإلكترونى.

وأكد الدكتور تامر سمير أنه تم تجهيز معامل التنسيق الالكترونى بالجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة بمناطق مشتهر بطوخ، ومجمع الكليات ببنها، مشيرًا إلى أنه تم توفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل والعمل على راحتهم.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور و إدخال البيانات وحل اى مشاكل تواجه الطلاب خلال عملية تسجيل الرغبات.

يذكر ان جامعة بنها قد خصصت 3 معامل للتنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم حيث جرى تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها.

وفى سياق متصل أنهت جامعة بنها استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الالكتروني وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق غدا السبت 21 أغسطس والتى تستمر حتى يوم الأربعاء 25 أغسطس.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، إنه قد تم تجهيز 4 معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم وفقًا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة حيث جرى تخصيص معامل بكلية الهندسة بشبرا ، وكلية الزراعة بمشتهر في طوخ ، و كليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها.

من جانبه أضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة حفاظاً علي سلامة الطلاب والمترددين على معامل التنسيق الإلكترونى على مستوى الجامعة.