السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء التقديم للدورة الثانية للفندقة الشاملة بقوى عاملة سوهاج

محمد سعفان
محمد سعفان

بدأت اليوم السبت، فعاليات الدورة  الثانية التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، والتي تستمر حتى 30 أغسطس الجاري، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، على أن يتم التقديم بمقر ديوان مديرية القوى العاملة، بشارع أسيوط – بمحافظة سوهاج.

وسيتم التدريب على أربعة أقسام هي: الطهي والمطبخ، والتحضير والمشروبات، والاستقبال، وخدمة الغرف والمغسلة، ويمثل الجانب العملي 80% والنظري 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP  ومنتجع الهيلتون بالأقصر.  

ويتم التدريب تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ويشترط في المتقدم :الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة، والأوراق المطلوبة للتقديم: صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض (بعد اجتياز المقابلة الشخصية)، وبرنت تأميني (بعد اجتياز المقابلة الشخصية)، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل)، وسيرة ذاتية للمتقدم.

ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة باتمام الدورة من مديرية القوي العاملة وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع الهيلتون بالأقصر، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل نقدي يومي قدره  40 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الاربع أسابيع الأولى مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وتكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين مجانا ، وتأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد وادوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، والأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

ويشمل التدريب، ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003، السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، حقوق المرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص في القانون ووفقا لقرارات وزير القوي العاملة الجديدة رقم 43 لسنة 2021 والذي حدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، ورقم 44 لسنة 2021 والذي حدد تنظيم عمل النساء ليلا.

الدورة الثانية التدريبية للفندقة الشاملة مركز التدريب المهني بحي الكوثر ديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج الطهي والمطبخ التحضير والمشروبات

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وائل لطفي

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