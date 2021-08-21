السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم قوافل بيطرية إلى المنوفية للتوعية بخطط الوقاية من الأمراض

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتنظيم عدد من القوافل البيطرية بمشاركة معاهد التناسليات الحيوانية وصحة الحيوان والأمصال واللقاحات البيطرية والإنتاج الحيواني لتوعية المربين بالأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية وخطط الوقاية من الأمراض وعلاج الحالات التي تتعرض لها الثروة الحيوانية لدي صغار المربين.

ومن جانبه قال الدكتور هاني حسن معهد بحوث التناسليات الحيوانية أنه تم إطلاق القافلة البيطرية المجانية بمراكز شبين الكوم والشهداء والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا بمحافظة المنوفية في الفترة من 21 وحتى 26 أغسطس، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمنوفية ومعاهد بحوث الصحة الحيوانية والامصال واللقاحات البيطرية وبحوث الإنتاج الحيواني.

وأضاف «هاني حسن»، في تصريحات صحفية السبت، إن فريق القافلة يقوم بإجراء العمليات الجراحية والفحص التناسلي والباطني وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وفحص الطلائق وعمل عمليات التلقيح الصناعي وإجراء التحصينات الغير سيادية.

وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه تم تنظيم عدد من الندوات الإرشادية لصغار المربيين  وتدريب لشباب الأطباء البيطريين، بما ينعكس علي خدمة مربي الماشية والنهوض بالثروة الحيوانية في مصر.

الزراعة تنظم قوافل بيطرية إلى محافظة المنوفية للتوعيم الأمراض

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