السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أنا ابنة ذلك الرجل الصبور».. منى زكى توجه رسالة لوالدها

منى زكى
منى زكى

وجهت الفنانة منى زكى رسالة لوالدها وذلك عبر استورى “انستجرام” الرسمي الخاص بها وكتبت من خلالها:«الله يرحمك وحشتني أوى».

واستكملت منى زكى خلال رسالتها :«أنا ابنة ذلك الرجل الصبور، الذي علمني ألا حاجة لي عند مخلوق، وأن الله معي دائمًا، أبي هو أحد أقداري السعيدة، ستبقى لي فخرًا طوال حياتي.. أحبك، الله يرحمك واحشني دايمًا».

وكانت قد كشفت الفنانة منى زكى عن اللحظات الاخيرة فى حياة والدها وقالت  إن والدها توفي بين يديها بعدما أوصل ابنتها "لي لي" إلى البيت كما اعتاد أن يصطحبها من "الحضانة".

وتابعت، أنها كانت مرتبطة بوالدها بشكل كبير، وهو بالنسبة لها أول حب في حياتها، ثم في فترة المراهقة ابتعدت عنه قليلا، ثم بعد ذلك عندما أصبح يتقدم لها أكثر من شخص للزواج كان يغير عليها كثيرا، إلى أن تزوجت في البداية كان يشعر بالغيرة إلى أن أنجبت ابنتها.

وأضافت، أن والدها استقال من عمله حتى يراعي حفيدته، وجعلها تعيش في منزله وكان يهتم بكل شيء، مشيرة إلى أن يوم وفاته عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكان مبتسما ونطق الشهادة وأوصاها ببعض الأمور.

فى سياق متصل تحل الفنانة منى زكي ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في الموسم الجديد من برنامج «صاحبة السعادة»، مساء الإثنين المقبل على شاشة DMC.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC، عبر موقع الصور والفيديو «إنستجرام»، برومو الحلقة، وحديث منى زكي عن مسلسل «لعبة نيوتن»، وشخصية هنا، التي قدمتها في المسلسل، وأعمالها مع أحمد زكي وأحمد السقا.

كما تتحدث منى زكي عن ذكريات حفل زفافها، ويبدو أن إسعاد يونس حصلت منها على سبق حول موعد ظهورها مع زوجها الفنان أحمد حلمي في عمل مشترك، إلى جانب حديث عن الأمومة.

يعرض الجزء الأول من البرنامج الساعة 11 مساء الإثنين على قناة dmc، ويعاد الجمعة الساعة 3 عصرًا.

في الموسم ليلا فترة شهادة موقع منى اخير المسلسل شعر تقدم هنأ

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

بنصف قيمة عقده الحالى.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

وزير القوى العاملة: مصر ليست مجرد سكن ولكنها ميراث

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

مكاتب التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الأولى

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

حفل الفنان محمد الحلو ضمن مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

تضامنًا مع فلسطين.. مظاهرة لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها بولاية فلوريدا

خطة متكاملة.. كواليس جهود مصر لبدء مباحثات السلام وتثبيت الهدوء فى غزة

«المحامين العرب» يدين انتهاك الاحتلال الإسرائيلى لسيادة لبنان