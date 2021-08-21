«أنا ابنة ذلك الرجل الصبور».. منى زكى توجه رسالة لوالدها

وجهت الفنانة منى زكى رسالة لوالدها وذلك عبر استورى “انستجرام” الرسمي الخاص بها وكتبت من خلالها:«الله يرحمك وحشتني أوى».

واستكملت منى زكى خلال رسالتها :«أنا ابنة ذلك الرجل الصبور، الذي علمني ألا حاجة لي عند مخلوق، وأن الله معي دائمًا، أبي هو أحد أقداري السعيدة، ستبقى لي فخرًا طوال حياتي.. أحبك، الله يرحمك واحشني دايمًا».

وكانت قد كشفت الفنانة منى زكى عن اللحظات الاخيرة فى حياة والدها وقالت إن والدها توفي بين يديها بعدما أوصل ابنتها "لي لي" إلى البيت كما اعتاد أن يصطحبها من "الحضانة".

وتابعت، أنها كانت مرتبطة بوالدها بشكل كبير، وهو بالنسبة لها أول حب في حياتها، ثم في فترة المراهقة ابتعدت عنه قليلا، ثم بعد ذلك عندما أصبح يتقدم لها أكثر من شخص للزواج كان يغير عليها كثيرا، إلى أن تزوجت في البداية كان يشعر بالغيرة إلى أن أنجبت ابنتها.

وأضافت، أن والدها استقال من عمله حتى يراعي حفيدته، وجعلها تعيش في منزله وكان يهتم بكل شيء، مشيرة إلى أن يوم وفاته عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكان مبتسما ونطق الشهادة وأوصاها ببعض الأمور.

فى سياق متصل تحل الفنانة منى زكي ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في الموسم الجديد من برنامج «صاحبة السعادة»، مساء الإثنين المقبل على شاشة DMC.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC، عبر موقع الصور والفيديو «إنستجرام»، برومو الحلقة، وحديث منى زكي عن مسلسل «لعبة نيوتن»، وشخصية هنا، التي قدمتها في المسلسل، وأعمالها مع أحمد زكي وأحمد السقا.

كما تتحدث منى زكي عن ذكريات حفل زفافها، ويبدو أن إسعاد يونس حصلت منها على سبق حول موعد ظهورها مع زوجها الفنان أحمد حلمي في عمل مشترك، إلى جانب حديث عن الأمومة.

يعرض الجزء الأول من البرنامج الساعة 11 مساء الإثنين على قناة dmc، ويعاد الجمعة الساعة 3 عصرًا.