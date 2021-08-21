تعرف على أسعار تذاكر القطارات المحسنة "تحيا مصر".. بالوجه القبلي بعد التعديل

شاركت هيئة السكة الحديد المواطنين أسعار تذاكر القطارات المحسنة على خطوط الصعيد للتسهيل على المواطنين معرفة أسعار تذاكر القطارات المحسنة قبل السفر.

أسعار تذاكر القطارات المحسنة

ووفقا لما جاء فى منشور هيئة السكة الحديد، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن أسعار تذاكر القطارات المحسنة القاهرة - بني سويف فى القطارات المحسنة ١٢ جنيها، و١٠ جنيهات للقاهرة - الوسطي، أنا عن المسافة من القاهرة حتي ملوي ٢٨ جنيها.

كما أن أسعار تذاكر القطارات المحسنة القاهرة - مغاغة 18 جنيهًا والقاهرة-بنى مزار 24 جنيهًا، والقاهرة-المنيا، و القاهرة-القوصية 30 جنيهًا، والقاهرة-أسيوط 32 جنيهًا، والقاهرة-أبو تيج 34 جنيهًا ، القاهرة-صدفا 34 جنيهًا.

وتزداد محركات البحث عن مواعيد قطارات مرسى مطروح بسبب توافد عدد كبير من المواطنين عليها فى الوقت الحالى، ويقدم "الدستور" مواعيد قطارات مطروح، وأسعار التذاكر، وفقا لما جاء فى منشور هيئة السكة الحديد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

- قطار 939/ 940 بين القاهرة- مطروح السياحي، بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى، ويقلع من القاهرة الساعة 5.45، ويصل مطروح الساعة 13.30.

- قطار 943 / 942 بين مطروح والقاهرة بنفس التركيب طريق المناشى، ويعمل يوميا، ويقلع من القاهرة الساعة 1.51، ويصل مطروح الساعة 17.15.

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- قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة- مرسى مطروح طريق المناشى، قيام القاهرة الساعة 22:35، ويعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

- قطار نوم رقم 775 /774 بين مرسى مطروح- القاهرة طريق المناشى قيام مرسى مطروح الساعة 19:30، ويعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويستمر لحين صدور تعليمات أخرى.

- استمرار تشغيل قطارى 1205 / 1206 و1209 / 1208 بتركيبهما وجدولهما الحالى، وهى القطارات التى تعمل طوال العام.

أسعار تذاكر القطارات مطروح:

- سعر التذكرة للدرجة الأولى مكيف 190 جنيها للكوامل، و95 جنيها للأنصاف.

- سعر التذكرة الدرجة الثانية 130 جنيها للكوامل، و80 جنيها للأنصاف.

- سعر التذكرة للقطارات المميزة 50 جنيها.

وبدأت هيئة السكة الحديد، أمس، تعديل تركيب قطاري ٨٠٩ و٨١٠ سياحي "القاهرة- كفرالشيخ- بيلا" والعكس، بعربات محسنة «تحيا مصر»، بالإضافة إلى عربتين مكيفتين وبنفس المواعيد الحالية، اعتباراً من يوم السبت.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية أن تغيرات العربات فى السكة الحديد تأتي فى إطار التحديث المستمر بكافة قطاعتها، خاصة بقطاع الوحدات المتحركة، من أجل سكك حديد جديدة تسهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

في سياق متصل، قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد إنه تم إدخال عدد من القطارات الجديدة التي قامت الهيئة بإعادة تأهيلها بعدما أطلقت عليها اسم قطارات محسنة "تحيا مصر"، وهى 19 قطارا محسنا بخط البصيلى- رشيد، حيث قامت بإحلال العربات القديمة ذات اللون الأصفر واستبدالها بعربات تحيا مصر المحسنة.