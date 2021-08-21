فى ختام صوم العذراء.. رسامة شمامسة جدد وتدشين أيقونات بإيبارشية سيناء

ترأس الأنبا قزمان، أسقف إيبارشية سيناء الشمالية، صلاة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، مقر المطرانية في العريش، وعقب صلاة الصلح رسّم نيافته خمسة من أبناء الإيبارشية في رتبة «ابصالتس» وأربعة آخرين في رتبة «أغنسطس»، كما شهد القداس تدشين عدد من الأيقونات.

شارك في صلوات القداس والرسامة بعض الآباء الكهنة، وأعداد من شعب الإيبارشية من بينهم أسر الشمامسة الجدد.

يأتي هذا في إطار احتفال الإيبارشية بصوم السيدة العذراء، حيث تقام نهضة روحية وصلوات يومية بهذه المناسبة.

وفي سياق متصل، يترأس الأنبا بطرس، الأسقف العام ورئيس دير القديس مار يوحنا الحبيب بطمس، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، كما قام بسيامة شمامسة جدد بكنيسة مار مرقس الرسول بكليوباترا- مصر الجديدة.

وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا، صوم السيدة العذراء مريم بإقامة قداسات عيد صعود جسدها للسماء.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها، تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات دون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الآباء الرسل أنفسهم، فعندما عاد توما الرسول من التبشير فى الهند، حيث سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فابتدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسرى، فأصبح عيدا للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.