السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجلاء أكثر من 85 مواطنًا هنديًا من أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

غادرت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الهندية العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت، وتمكنت من إجلاء أكثر من 85 مواطنًًا هنديًا بعد سقوط أفغانستان في قبضة حركة طالبان.

وذكرت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية أن طائرة النقل من طراز سي-130 جيه ستترك الرعايا الهنود في دوشنبه عاصمة طاجيكستان ثم ستأتي طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية الهندية لنقلهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إجلاء السفير الهندي لدى أفغانستان رودريندرا تاندون وموظفين دبلوماسيين من كابول الثلاثاء الماضي، إلى جانب إجلاء 45 دبلوماسيًا وفرد أمن الإثنين الماضي ضمن عملية إجلاء واسعة النطاق.

وقال مسئول في حلف الشمال الأطلسي (ناتو) رفض الكشف عن هويته، حسبما أوردت تقارير إعلامية نقلتها الصحيفة الهندية اليوم، إنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون في سفارات ولدى منظمات دولية من مطار كابول منذ الأحد الماضي.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجومًا واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصًا الأمريكية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابول.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.

أفغانستان للقوات الجوية الهندية الهند

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