الإمارات تسجل 1.066 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 1.066 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 301.430 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 708.302 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2.018 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.633 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 689.277 حالة.

جرعات لقاح كورونا في الإمارات

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الجمعة، عن تقديم 56.131 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 17.622.541 جرعة، بمعدل توزيع 178.18 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إنتاج اللقاح في الإمارات

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن منح الاستخدام الطارئ دواء جديد فعال يحمل اسم "Sotrovimab- VIR-7831" مضاد لـ"كوفيد-19"، أنتجته شركة "GSK" العالمية بعد التصديق عليه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بدء إنتاجها لقاحا مضادا لفيروس كورونا داخل الدولة، في إطار المعركة العالمية الجارية ضد جائحة "كوفيد-19".

ويحمل اللقاح اسم "حياة- فاكس"، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثًا بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" مع شركة "جي 42" الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها إمارة أبوظبي.