ضبط 66 سلاحًا ناريًا و164 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 66 قطعة سلاح نارى بحوزة 50 متهمًا)، وذلك على النحو التالي:

(10) بنادق آلية.

(11) بندقية خرطوش.

طبنجة.

(44) فرد محلى.

(62) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزائن متنوعة.

(186) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (51566) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:

(205) أحكام جنايات.

(16845) حكم حبس جزئى.

(3411) حكم حبس مستأنف.

(23096) حكم غرامة.

(8009) مخالفات.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (11) متهمًا، ارتكبوا (13) حادثًا متنوعًا.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (164) قضية مخدرات بإجمالى عدد (174) متهمًا ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (8٫565 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (5٫160 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1٫957 كيلو جرام).

كمية من مخدر الاستروكس وزنت (1٫450 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1٫051 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (858 جرامًا).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (610 جرامات).

كمية من مخدر الفودو وزنت (30 جرامًا).

كمية من مخدر آيس وزنت (9 جرامات).

6889 قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (14) متهمًا.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهمًا.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (338) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23631) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (34) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.