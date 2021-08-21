السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة سوهاج: ترفع شعار «نعمل لاجلك» وتستعد لفتح مراكز تلقي اللقاح للمسافرين

لقاح
لقاح

أعلنت اليوم مديرية الصحة بسوهاج عن الاستعداد  للسماح للمسافرين الذين لم تصلهم رسالة بموعد تلقي اللقاح بأخذ اللقاح بالمراكز المخصصة للمسافرين وذلك بعد أن أعلنت عن زيادة  تلك المراكز إلى  12 مركز بمختلف مراكز المحافظة ويأتي ذلك للتسهيل والتيسير على المسافرين والحفاظ على مصالحهم وكذلك بناءًا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والتي تشدد دائما علي الوقوف مع المواطن و تقديم الخدمة له.

وناشدت مديرية الصحة بسوهاج السادة المسافرين بالالتزام بالنظام واتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة  وعدم التزاحم.

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