ضبط 13 قضية مخدرات تنفيذ 2493 حكم قضائي في حملة أمنية بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها:

ضبط (13) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة (15) متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح أبيض

ضبط (1) مراقب هارب

تنفيذ (2493) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.