السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 13 قضية مخدرات تنفيذ 2493 حكم قضائي في حملة أمنية بالقليوبية

حملة امنية
حملة امنية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

 أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها:

ضبط (13) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة (15) متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح أبيض

ضبط (1) مراقب هارب 

تنفيذ (2493) حكم قضائى متنوع. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

حكم قضائى قسم شرطة الأسلحة النارية حملة أمنية مخدرات القليوبية مركز شرطة محافظة الجيزة قطاع الأمن العام مكافحة الجريمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قانون العقوبات مباحث الجيزة العناصر الإجرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

بنصف قيمة عقده الحالى.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

وزير القوى العاملة: مصر ليست مجرد سكن ولكنها ميراث

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

حفل الفنان محمد الحلو ضمن مهرجان القلعة

حفل الفنانة نادية مصطفى فى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

تضامنًا مع فلسطين.. مظاهرة لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها بولاية فلوريدا

خطة متكاملة.. كواليس جهود مصر لبدء مباحثات السلام وتثبيت الهدوء فى غزة

«المحامين العرب» يدين انتهاك الاحتلال الإسرائيلى لسيادة لبنان