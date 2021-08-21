ضبط 8966 شخصًا بسبب الكمامات والشيشة

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ونجحت الأجهزة المختصة في ضبط 8966 شخص بسبب الكمامات والشيشة والإصرار على مخالفة اجراءات الوقاية كورونا، وعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 8928 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 38 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

ناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد داخل قطارات السكك الحديدية وكذلك المحطات في الوجه البحري والوجه القبلي، ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

وأكدت وزارة النقل، من خلال منشور لها عبر فيسبوك، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خلال التنقل بين محطات المترو المختلفة في الخطوط الثلاثة للمترو.

وأشارت الوزارة إلى أن عدم ارتداء الكمامة خلال التواجد فى وسائل النقل المختلفة التابعة لوزارة النقل يعرض الركاب لدفع غرامة مالية فورية.

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أنه يجب على جميع المصريين خلال هذه الفترة التى تتزايد حالات إصابات كورونا يتطلب تطبيق إجراءات حازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة فى ظل تزايد معدلات الإصابة في الفترة الأخيرة.

وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لابد ان تقوم الأجهزة التنفيذية من المحليات بالمتابعة والرقابة على تطبيق هذه الضوابط مع الاستمرار فى تحصيل الغرامات على من يتجاهل ارتداء الكمامات فى المواصلات والأماكن العامة حتى لا يؤدى عدم تحصيلها الى اهمال واستهتار المواطن بالإجراءات الاحترازية.