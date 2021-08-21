«النصر للسيارات» تبدأ تجربة أول سيارة كهربائية مصرية

في إطار الخطوات التمهيدية لبدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية "نصر E70"، بدأت شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، في تجربة عدد من السيارات الكهربائية طراز "E70" في الشوارع المصرية، بالتعاون مع شركة أوبر.

كانت شركة النصر للسيارات استوردت 13 سيارة "E70" من شركة دونج فينج الصينية، والتي يجري التعاون معها لإنتاج هذا الموديل بمصانع شركة النصر، وذلك لعمل الاختبارات لها في الأجواء وعلى الطرق المصرية، للوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بشركة النصر للسيارات.

وتشمل التجربة 9 سيارات يجري تسليمها للسائقين على تطبيق أوبر، الذين تم تدريبهم من قبل فريق من شركة دونج فينج الصينية على استخدام وشحن السيارات الكهربائية، حيث سيتم اختبار السيارة وفق معايير محددة على مسافة سير تصل إلى 30 ألف كيلو متر للسيارة الواحدة خلال فترة ما بين 3 إلى 4 أشهر.

ومن المقرر بدء إنتاج السيارة "نصر E70" في النصف الثاني من العام المقبل 2022، بطاقة تصل إلى 25 ألف سيارة سنويا في الوردية الواحدة.

وكشف هشام توفيق عن ميعاد البدء في حجز السيارة الكهربائية التي تنتجها النصر للسيارات احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه من المقرر أن يتم فتح باب الحجز خلال شهر يناير القادم .

وأوضح الوزير أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني للحجز خلال شهر ديسمبر، موضحا أن مبلغ الحجز سيكون بسيطًا في حدود 5 آلاف جنيه .

وأشار الوزير إلى أن سعر السيارة الكهربائية يتراوح بين 300 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، موضحا أن هذا السعر بعد خصم 50 ألف جنيه قدمتها الدولة لتحفيز المشترين.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر إنتاج 25 ألف سيارة بينما الطاقة الإنتاجية القصوي هي 50 ألف سيارة.

وأوضح الوزير أنه في بداية رحلة نجاح مشروع إنتاج السيارة كان المخطط هو إنتاج سيارة تعمل بالوقود وتم المفاوضات خلال عام ونصف حتي تم الاستقرار على إنتاج السيارة الكهربائية.

وأكد الوزير أنه جار العمل مع مراكز البحوث لتطوين صناعة البطاريات الخاصة بالشحن السيارة .

وأكد الوزير أن تكلفة الشحن البطيئة ليست مرتفعة وتتم عبر آلية معينة للشحن من المنزل لمدة 7 ساعات في توقيت البقاء في المنزل.

وأشار إلى أنه يوجد نوع أخر للشحن وهو الموجود في محطات معينة للشحن السيارات الكهربائية وتكون تكلفته مرتفعة نظرًا لأنه يشحن السيارة خلال ساعة واحدة.

وأوضح أن هناك نوع آخر من بطاريات الشحن وهو الشحن المتوسط وسيكون منتشرًا في محطات الوقود المختلفة.