السبت 21 أغسطس 2021
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محافظات

جامعة المنصورة: جهزنا 5 معامل تنسيق لاستقبال الطلاب (فيديو)

مكتب التنسيق
مكتب التنسيق

أعلن الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة، استقبال مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة لطلاب الثانوية العامة من خلال 5 معامل مجهزة على أعلى مستوى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف البيومي أن هناك معامل تنسيق جامعة المنصورة تتضمن 150 جهاز كمبيوتر لتستوعب طلاب الثانوية العامة بمراحلها المختلفة (الأولـى - الثانيـة - الثالثة)، مضيفًا أنه تم تجهيز معامل الحاسب الآلي لتستوعب طلاب الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات - وخمس سنوات) بالإضافة إلـى خريجي المعاهد الفنية.

وأكد عطية أنه تم مراعاة مسافات التباعد الإجتماعي داخل معامل الحاسب الألى حيث تم ترك جهاز كمبيوتر فارغ بين كل جهازين كمبيوتر، مشيرًا إلى أنه تم تكييف كافة المعامل وتوفير أدوات التطهير اللازمة من كحول وقفازات وكمامات للعاملين.

وأشار نائب رئيس جامعة المنصورة أنه تم وضع مظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس أمام مكاتب التنسيق مع توفير عدد كافي من الكراسي مع مراعاة مسافة التباعد بين الكراسي.

ومن جهته أكد الدكتور وليد الطنطاوي مدير مكتب التنسيق المركزى بجامعة المنصورة أنه تم عقد ورش عمل لمدخلي البيانات من موظفي الجامعة لتدريبهم على عملية إدخال رغبات الطلاب.

وأضاف الطنطاوي، أن المرحلة الأولى انطلقت اليوم السبت وتنتهي الأربعاء من الأسبوع الجاري حيث أن المرحلة الأولى علمي علوم 88.41%؜ فأكثر وعلمي رياضة 80% فأكثر والأدبي 56.73%.

جامعة المنصورة مكتب التنسيق الثانوية العامة المنصورة رئيس جامعة المنصورة

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