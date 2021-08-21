أحد البنوك المصرية يطمئن عملائه ويحذرهم من الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال

أكد أحد البنوك المصرية، اليوم السبت، اتباعة كافة القواعد والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأي عمليات احتيال، مشيرًا إلى أنه في الفترة الماضية أرسل رسائل نصية لعملائه تحذرهم من الرسائل و العمليات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك أو أحد الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عنهم أو عن حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلًا عن نشر فيديوهات توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

وشدد البنك على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعين لافتًا إلى أن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته.

وأعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرض لها أحد عملائه في فرع سمالوط، وآخرين، إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.

وأكد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ والبنك لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.