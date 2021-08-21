السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: لقاح كورونا آمن وفعال ويحمى من الإصابة الشديدة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال، مشددة على أنه سيحمي المواطن وعائلته من الإصابة بالعدوى وأعراضها الشديدة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المواطنين بالتسجيل الآن لحجز اللقاح عن طريق الموقع الإلكتروني: https://egcovac.mohp.gov.eg/.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و766 ألفاً و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا" بمطار القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشحنة التي تم استلامها اليوم من لقاح أسترازينيكا هي الثالثة ضمن اتفاقية "كوفاكس"، ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعاً خلال الفترة القادمة.

وأوضح "مجاهد" أن شحنة اللقاحات سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازينيكا" هو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعاً (3 أشهر)، وأثبت فاعلية 76% في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، و100% من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية. 

ولفت "مجاهد" إلى توافر لقاحات فيروس كورونا "أسترازينيكا، جونسون آند جونسون، سينوفاك، سينوفارم، سبوتنيك" بكافة المراكز المخصصة للتطعيم بالمحافظات، مؤكداً حرص الدولة على تعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الدولية.

وناشد "مجاهد" المواطنين مجدداً التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان، من خلال المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية والتي بلغ عددها 539 مركزا، كما تم تخصيص 126 مركزا لتطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.

صورة من صفحة الفيسبوك
صورة من صفحة الفيسبوك
وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا فيروس كورونا

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