معامل التنسيق بجامعة طنطا تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة خصصت معامل نوادي التكنولوجيا بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبي ومعامل الحاسبات بكلية الصيدلة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2022 /2021، لتسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد.

وأضاف رئيس جامعة طنطا تخصيص فريق من الإداريين المختصين لتسهيل مهمة الطلاب ومساعدتهم في التسجيل وإدخال بياناتهم ورغباتهم بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى توفير أماكن لاستراحة الطلاب وأولياء الأمور تمهيدًا لدخولهم مكاتب التنسيق.

أشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام حتي يوم 25 أغسطس الجاري، على أن يكون الوقت المحدد لعملية التنسيق اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة الأولى.

وشدد الدكتور محمد حسين، على ضرورة التزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية وإرشادات الجامعة من ارتداء الكمامة وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج، وقياس درجات الحرارة، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن الحد الأدنى للمرحلة الأولي للشعبة العلمية "علمى علوم" 362.5 درجة فأكثر أى بنسبة 88.41%، و 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80% للشعبة العلمية "علمى رياضة"، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أى بنسبة 65.73%.

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن قطاع الدراسات العليا بالجامعة، استطاع تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال النشر الدولى خلال النصف الأول من عام 2021 بإجمالي 1182 بحثًا وفقًا لأحدث تصنيف لقاعدة البيانات الدولية "SCOPUS".

أكد الدكتور كمال عكاشة أن إدارة الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، تسعى دائمًا إلى تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للارتقاء بمستوى جودة البحث العلمي بالجامعة، تماشيًا مع خطة الدولة المصرية فى دعم علمائها وتحفيز طاقات الباحثين بها لإثراء منظومة البحث العلمي.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث سبق وأن قرر المساهمة بمبلغ 5 آلاف جنيه للباحثين الحاصلين على تقييم Q1 على تصنيف قاعدة البيانات الدولية "SCOPUS"،

وأضاف أن مجلس الدراسات العليا والبحوث قد وافق فى جلسته الأخيرة على تسجيل 82 طالبًا لدرجة الماجستير، و 52 طالبًا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات الجامعة للطلاب المصريين والوافدين بإجمالى 134 طالبًا بجامعة طنطا.