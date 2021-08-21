السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» توضح طريقة التسجيل في مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

قوائم الانتظار
قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن طريقة التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أنه إذا كان المريض ليس له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفي حكومي وإذا كان لديه تأمين صحي يتوجه اإلى أقرب لجنة تأمين صحي ويتم الكشف عليه وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، ثم تتواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن يمكن التسجيل في المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في المبادرة:

http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم دعم مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار من البنك المركزي  بمبلغ 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقديم دعم بقيمة 1.387 مليار جنيه للمساهمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر وشراء التجهيزات الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن معدل الانتظار انخفض من 400 يوم إلى متوسط 17 يومًا لإجراء العمليات، مشددة أنه يتم دعم القطاع الصحي، لاستمرار النهوض بالمنظومة الصحية بداية من تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة وحتى التصدي لجائحة فيروس كورونا والجهود المبذولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين. 

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت أيضاً بتفعيل نظام إلكتروني لقياس مؤشرات الخدمة الصحية والجودة ورضاء المواطنين والمؤشرات المالية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلك المؤشرات وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتحسين وتطوير مستوى الخدمة.

وراجعت أيضًا المنظومة المميكنة لتتبع قرار العلاج على نفقة الدولة بداية من إصدار القرار وحتى تنفيذ القرار بالمستشفيات لضمان وصول الخدمة لمستحقيها، لافتًا إلى إنشاء خدمة إرسال رسائل نصية للمواطنين لمتابعتهم والتأكد من تنفيذ إجراءات قرار العلاج.

صورة من صفحة الفيسبوك
صورة من صفحة الفيسبوك
وزارة الصحة والسكان القضاء على قوائم الانتظار مبادرة الرئيس

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