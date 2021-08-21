تأجيل عرض فيلم «العنكبوت» لأحمد السقا للعام الجديد

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “العنكبوت” للنجم أحمد السقا عدم طرح الفيلم بدور العرض السينمائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مصدر لـ"الدستور" إن هناك اتجاه في الشركة المنتجة لتأجيل عرض الفيلم لمطلع العام الجديد خاصة وأن الموسم السينمائي الحالي يشهد طرح عدد كبير من الأفلام كما أن دخول موسم المدارس قد يضعف من إيرادات الفيلم.

في نفس السياق انتهى المخرج أحمد نادر جلال من كافة أعمال ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج للفيلم واقتراب طباعة النسخ النهائية.

وكان الفيلم الذي يتمحور حول مافيا تجارة المخدرات وما يحدث بين عصاباتها تعطل كثيرًا أثناء التصوير حتى انتهى طاقم العمل من اليوم المتبقي خلال الفترة الماضية.

قصة فيلم العنكبوت

وتدور تفاصيل فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والإثارة بالإضافة إلى الطابع الرومانسي حين يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدي القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

أبطال فيلم العنكبوت

يشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" النجم أحمد السقا، الفنانة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

على جانب آخر يستأنف النجم أحمد السقا تصوير فيلمه السينمائى الجديد" السرب" نهاية هذا الأسبوع في صحراء مدينة مرسي مطروح وذلك بعد عودته من الاجازة الصيفية التي كان يقضيها بصحبة أسرته في منطقة الساحل الشمالي.

أبطال فيلم السرب

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، إنتاج شركة سينرجى ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبدالمغني، ومن تأليف عمر عبدالحليم، و إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.