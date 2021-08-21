تنسيق الثانوية العامة وتسجيل الرغبات يتصدران مواقع التواصل الاجتماعي

بدأ اليوم تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة بشكل جديد ونسب مختلفة، بالتزامن مع النظام الجديد الذي طبقه وزير التربية والتعليم طارق شوقي، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات حول الأمر.

وحرصت العديد من الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” على نشر معلومات تخص التنسيق وطريقة التعامل على الموقع من أجل التقديم، وقدمت صفحة الثانوية العامة الجديدة طريقة كتابة الرغبات، إضافة إلى نشر صور توضيحية تخص الأمر.

ونشرت الصفحة منشور طويل يشمل كتابة الرغبات، التوزيع الجغرافى والإقليمى، كما يشمل المنشور طريقة للثلاث مراحل وليس الأولى فقط.

وتتمثل الخطوة الأولى في معرفة النسبة التي ستضعها الوزارة للمرحلة الأولى، كما يتم الدخول على الموقع وتسجيل البيانات المعروفة، ويوضع الرقم السري باستمارة النجاح التي يجلبها الطالب من المدرسة، ثم يوصل للخطوة التالية وهي تسجيل الرغبات.

ونوه على أن كتابة الرغبات تستمر 3 أيام و يحق للطالب تعديل الرغبات خلال الـ3 أيام، وبعد الضغط على الخطوة التالية تظهر صورة لوضع التخصص، ثم يتم استعراض كل الكليات أو المعاهد المندرجة تحت التخصص، وذلك يعنى الاختيار بين كليات علمى رياضة أو علوم.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي قد أعلنت عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة اعتباراً من اليوم السبت وحتى يوم الأربعاء 25/8/2021، وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة، حيث قرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41%، ويبلغ عدد الطلاب 22954 وفي الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 %، ويبلغ عدد الطلاب 16293 وفي الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73%، ويبلغ عدد الطلاب 79033 ويبلغ الإجمالي الكلي لعدد الناجحين 118280 طالبًا.

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