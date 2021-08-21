التحقيق في العثور على جثة فتاة تحمل جنسية أفريقية بمدينة نصر

صرحت جهات التحقيق، اليوم السبت، بدفن جثة فتاة تحمل جنسية دولة إفريقية، عثر عليها في حالة تحلل رمي داخل شقتها، وكلفت بتشريح الجثة وإعداد تقريرًا عن سبب الوفاة، وانتداب شخص من سفارة دولتها، لاستلام الجثة وإبلاغ ذويها تمهيدًا لنقلها إلى بلادها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة فتاة تحمل الجنسية الغينية في حالة تعفن داخل شقة بمدينة نصر في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة ثالث مدينة نصر، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تحمل جنسية دولة إفريقية، في حالة تعفن على الأرض بغرفة النوم، وترتدي ملابسها كاملة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة في مدخل أحد المنازل

وفي سياق منفصل عثر أهالي مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية مساء الأربعاء، على جثة في مدخل أحد المنازل بالقرب من كورنيش نهر النيل بالمدينة، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي أحد المنازل بكورنيش النيل بزفتى، يفيد بالعثور على جثة آلـ “محمد” داخل مدخل أحد المنازل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتشكيل فريق بحث لمعرفة إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.