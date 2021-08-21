تشريح جثة قتيل السلام وضبط وإحضار القاتل

أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بتشريح جثة شاب عثرعليه مصابا بطلق ناري والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة لكشف ملابساتها وتحديد القاتل وسرعة ضبطه وإحضاره.

تفاصيل العثور على جثة قتيل السلام

كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في البطن، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "مصطفى حسين محمد" في العقد الرابع من العمر ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري في البطن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال مباحث السلام لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

كما يستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المجني عليه للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل، أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، في وقت سابق بحبس المتهم بقتل سائق "توكتوك" وسرقة مركبته بالمقطم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قسم شرطة المقطم، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود قتيل بأحد شوارع القسم بالانتقال، وبالفحص تبين وجود جثة سائق "توكتوك" مقيم بدائرة القسم، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وبسؤال شقيقه، عامل مقيم بذات العنوان، قرر بخروج شقيقه المتوفي للعمل على مركبة "التوكتوك" ملكه وعدم عودته، ولم يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد مرتكب الواقعة، وهو عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وكذا ضبط مركبة "التوكتوك" المستولى عليه وتبين قيامه بتغيير معالم المركبة، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المركبة للعمل عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.