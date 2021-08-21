السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

88% علمي و80% أدبي.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

تنسيق
تنسيق

بدأ مكتب تنسيق القبول التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية، ويستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث تقرر أن يكون الحد الأدني للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر بنسبة 88.41% فأكثر، وتضم 22 ألفا و954 طالبا وطالبة، والشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، وتضم 16 ألفا و293 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 169.5 درجة فأكثر بنسبة 65.7% فأكثر، وتضم 79 ألفا و33 طالبا وطالبة، ويصل إجمالي الطلاب لهذه المرحلة 118 ألفا و280 طالبا وطالبة.

وأكدت الوزارة أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" وأنه خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع، على أن تستمر هذه المرحلة لمدة 5 أيام.

وأوضحت أنه في ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي فقد تم إنشاء كليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح المعامل الموجودة بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، كما يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة، وأنه في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال علي رقم 19468.

وذكرت الوزارة أنه بالنسبة لطرق التعرف على نتيجة الترشيح، فإنها ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه، وتتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

البحث العلمي وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق الالكتروني

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