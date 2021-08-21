سيولة مرورية في القاهرة والجيزة.. ونصائح للقيادة الآمنة

تشهد الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب في حركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية وتمركز معدات وأوناتش المرور للتدخل السريع لإزالة المعوقات والمساهمة في مساعدة قائدي السيارات المعطلة على الطرق، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

الطريق مفتوح أمام السيارات في القاهرة والجيزة

وبحسب نشرة المرور الصباحية الطريق مفتوح أمام السيارات في القاهرة والجيزة، مع انتظام حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل وظهر التزام من قائدي السيارات بالإشارات المرورية والتحويلات في أماكن السيارات ومن بينها شارع أحمد عرابي المهندسين ، كما التزم أغلب السائقين بالسرعة المقررة.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

نصائح القيادة الأمنة لسائقي السيارات والدراجات النارية

يجب إجراء الفحص الأولى للسيارة أو الدراجة النارية قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة كما يجب التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه قد تم غلق الأبواب جيدًا قبل التحرك، ويجب ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع بحيث ترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع، ومن المهم للغاية إجراء اختبارالفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.