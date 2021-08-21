وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضى الزراعية بالغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف ٤ حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز خلال وقت الفجر.

وقال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية لتجرى شئونها.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية،اليوم السبت، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز علاوة على رفع كميات كبيرة من القمامة.

وأشرف على الحملة المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 46 كشافًا وتركيب 10 كشافات جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جانبه شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

قال حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، إنه تم رفع 100 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة، من قرى المركز.

وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جانبه شدّد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.