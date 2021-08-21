حريق بشقة في بنى سويف وإصابة أسرة كاملة

أصيب زوج وزوجته واثنين من الأبناء، اليوم السبت، فى حريق نشب بشقتهما بمدينة بنى سويف وتم السيطرة على الحريق ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بالدور الثاني بمدينة بنى سويف، والذى وجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، فيما انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة.

حيث تبين أن المصابين وهم الأب "أحمد.م.ح" 50 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات، وزوجته "امال.ق.م" 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى وسحجات وكدمات، واثنين من الأبناء وهم "فاطمة" 19 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى وسحجات، و"أسماء"16 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى وجرح بالرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة سبب الحريق.