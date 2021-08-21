عالم فيروسات: نظرية التسرب المختبرى لفيروس كورونا مستبعدة

ذكرت صحيفة ((ساوث تشاينا مورنينج بوست)) أن النظرية القائلة بأن العلماء في معهد ووهان لعلم الفيروسات صمموا فيروس" سارس-كوف-2"، وهو الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، مستبعدة تمامًا.

وقالت الصحيفة، إن وو تشونج-آي، عالم الأحياء التطوري الذي أمضى معظم حياته المهنية في جامعة شيكاغو، أدلى بهذه التصريحات في ندوة على الإنترنت.

ونقل عن وو قوله إن مثال المتغير دلتا، الذي ينتشر عالميا ومر بطفرات متعددة على أساس السلالة البرية لكوفيد-19، يُظهر أنه من المستبعد تماما أن يتمكن باحثون من التلاعب بالفيروس لإضافة بعض الطفرات وتوقع أن يصبح أكثر فعالية في إصابة البشر.

وأفاد أنه "يجب أن يمر الفيروس بعملية طويلة جدا حتى يتكيف بشكل جيد للغاية مع الظروف الإنسانية".

وأردف أنه "لا يمكن تصور ذلك سواء من خلال التوليف المختبري أو من خلال أخذ فيروس من الطبيعة، من أي حيوان، وإطلاقه بين البشر وتوقع أن ينتشر بين السكان. أعتقد أنه من المستبعد تماما".

وأوضح وو أن المشاحنات الصبيانية حول أصول كوفيد-19 "تشتت انتباه الجماهير والباحثين عن العمل الأكثر إلحاحا".

وقال الباحث إنه "بالنسبة لنا لقضاء الكثير من الوقت والطاقة في هذا الحدث ذي الاحتمالية المنخفضة، فإننا نبدو مثل مجموعة من أطفال المدارس الذين يتشاجرون في ساحة اللعب. نحن لا نحاول حل أي شيء ... إنه مضيعة كاملة للوقت".

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.