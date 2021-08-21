الفلبين تتسلم دفعة أخرى من لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد-19 قادمة من الصين

سلمت الصين اليوم (السبت) دفعة أخرى من لقاح كورونافاك الذي طورت شركة ((سينوفاك)) إلى الفلبين لدعم حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

تقوم الصين بتسليم الفلبين دفعات من لقاح كورونافاك الذي طورت شركة ((سينوفاك)) منذ 28 فبراير، وإن أكثر من 50 في المائة من لقاحات كوفيد-19 المسلمة إلى الفلبين تأتي من الصين.

والصين هي أول من قدم للفلبين لقاحات مضادة لمرض فيروس كورونا الجديد، ما سمح للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ببدء حملة التطعيم في الأول من مارس.

وقد أعطت الفلبين أكثر من 29 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19. وتم تطعيم ما يقرب من 13 مليون شخص بشكل كامل ضد كوفيد-19 حتى الآن. وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70 مليون شخص هذا العام.

ولدى في الفلبين الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما في ذلك 31198 حالة وفاة بالمرض. وسجلت يوم الجمعة 17231 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ بدء تفشي المرض في يناير من العام الماضي.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.