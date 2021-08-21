السبت 21 أغسطس 2021
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عالم

وزير خارجية بنغلاديش: تتبع أصول كوفيد-19 يجب ألا يكون بدوافع سياسية

وزير خارجية بنغلاديش
وزير خارجية بنغلاديش

قال وزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبد المؤمن لوكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية  في مقابلة حصرية جرت مؤخرا إن تتبع أصول كوفيد-19 يجب أن يكون موضوعيا وليس بدوافع سياسية.

وذكر عبد المؤمن، على هامش حفل توقيع اتفاق بين بنغلاديش والصين بشأن الإنتاج المشترك للقاح أقيم في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه "في مجال اكتشاف الأصول والأسباب، أعتقد أنه يتعين ترك الأمر للعلماء".

وأفاد عبد المؤمن أنه "في بعض الأحيان، عندما يكون هناك تحقيق بدوافع سياسية، يؤدي ذلك إلى كارثة"، مستشهدا بحرب العراق التي قادتها الولايات المتحدة ولم تلق قبولا على سبيل المثال.

وأشار إلى أنه كان هناك في البداية دافع سياسي، ثم جاء تقييم بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل بصور وأدلة كاذبة أخرى، لخداع العالم ليعتقد بأن ذلك صحيح.

وأردف "لكن في نهاية المطاف بعد أن استولوا على العراق، بذلوا قصارى جهدهم لأكثر من عامين للعثور على ذرة من ذلك".

ولدى تشديده على أن جميع البلدان بحاجة إلى العمل معا لهزيمة وباء كوفيد-19، أوضح عبد المؤمن أن أهم شيء في الوقت الحالي هو توزيع ما يكفي من لقاحات على البلدان في جميع أنحاء العالم، سواء كانت غنية أو فقيرة.

وقال إنه "لأمر محزن للغاية أن العديد من الدول الغنية ... جمعت الكثير من اللقاحات، ولا تشاركها مع الدول الفقيرة".

وبيّن أن "اللقاحات يجب أن تكون منفعة عامة ويجب توزيعها على جميع الدول دون أي تمييز"، مضيفا "إذا لم يتخلص الجميع من كوفيد-19، فلن يتخلص أحد منه".

وأعرب عبد المؤمن عن امتنانه للصين حكومة وشعبا لمساعدة بنغلاديش في مكافحة الوباء.

وقال إنه "منذ البداية، كانوا داعمين لنا بشدة"، مضيفا أن العلاقات البنغلاديشية الصينية ازدادت عمقا خلال الوباء.

وذكر أنه عندما كانت الصين تواجه صعوبة في الأيام الأولى من تفشي المرض في الداخل، أرسلت بنغلاديش معدات طبية إلى الصين، ثم عندما واجهت بنغلاديش متاعب، قدمت الحكومة الصينية وكذلك الشركات الخاصة الكثير من المساعدة إلى بنغلاديش.

وأضاف "نحن محظوظون جدا. لدينا صديق حميم مثل الصين".

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