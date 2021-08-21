السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يشعل الساحل الشمالي باضخم حفل غنائي استعراضي (صور)

محمد رمضان
محمد رمضان

أحيا النجم محمد رمضان مساء أمس الجمعة واحدة من أضخم الحفلات الغنائية الاستعراضية بمواصفات لايف عالمية وذلك داخل جولف بورتو مارينا وحضور عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية وبعض الجنسيات الأوروبية.

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حفلة محمد رمضان

وافتتح رمضان الحفل باستعراض مثير لأغنية "نمبر وان" وسط هتافات وصيحات اعجاب الجمهور وظهر خلاله بجوار سيارته من ماركة "لامبورجيني" وعدد من قائدي موتوسيكلات “الهارلي” إلى جانب أداء أكثر إثارة لرمضان بمشاركة عدد من الـ"dancers" النسائي والرجالي ووسط أجواء من الألعاب النارية.

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حفلة محمد رمضان

وحرص رمضان في بداية فقرته على تحية الجمهور لحفاوة استقباله قائلًا: "انتم اللي عملتوا الاختراع.. أنا ممثل مش مطرب بس انتم اللي عملتوا مني مطرب له أعلي نسبة استماع"، ثم واصل الحفل بمزيد من الأغاني الاستعراضية  منها "ثابت"، "أقوى كارت" و"الملك"، "ياحبيبي"، "انا جدع" و"الحفلة"، بالإضافة أغنيته الجديدة "على الله".. وغيرها، فيما أشتعلت وصلات الرقص المتتالية بين الجمهور طوال الحفل.

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حفلة محمد رمضان

كما تخلل الحفل استعراض لأغنية "مصباح علاء الدين" التي قدمها بمشاركة الطفل منذر مهران الذي جسد في كليب الأغنية دور محمد رمضان في طفولته ونال المزيد من إعجاب الجميع وبخاصة الأطفال.

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حفلة محمد رمضان

كما قام رمضان بتلبية رغية بعض أفراد الجمهور ممن طالبوه بالجاكيت الذي يرتديه كتذكار وقام رميه لهم.

وقبيل ختام الحفل وجه رمضان كلمة للجمهور قائلًا: "نمبر وان هو جمهوري، وكل أغنية قدمتها بتمثل كل واحد منكم وليس تمجيد لذاتي"، وسط المزيد من هتافات إعجاب الآلاف من محبيه. 

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حفلة محمد رمضان

واختتم رمضان حفله الذي حمل شعار "أقوي حفل في الساحل" بأغنية الافتتاح “نمبر وان”.

حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
حفلة محمد رمضان
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