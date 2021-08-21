المبعوث الأمريكى الخاص بكوريا الشمالية يبدأ زيارة لسول

يتوجه سونج كيم المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، السبت، إلى مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، في زيارة تستمر حتى 24 أغسطس الجاري.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن كيم سيلتقي خلال زيارته بعدد من كبار المسئولين الكوريين الجنوبيين؛ لبحث الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتنسيق المواقف في هذا الخصوص.



وأضاف المتحدث أن كيم سيؤكد التزام كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتعاون الوثيق بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والمساعي المشتركة لدفع عملية نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وعلي صعيد آخر ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتعامل "بجدية شديدة" مع تقارير عن تعرض أمريكيين لاعتداءات في العاصمة الأفغانية كابول.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن واشنطن تتعامل "بجدية شديدة" مع التقارير التي تحدثت عن تعرض أمريكيين لمضايقات أو للضرب في كابول وكذلك عن قمع حركة "طالبان" صحفيين.

وأضاف برايس أن "طالبان" أكدت لواشنطن أنها ستسمح للأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد بفعل ذلك بعد 31 أغسطس.

وقال برايس إن عددا من الدول في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تستقبل أو ستستقبل قريبا بشكل مؤقت أمريكيين وربما آخرين ممن يتم إجلاؤهم من كابول، على أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابول خلال أيام معدودة.