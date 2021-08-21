وزير الخارجية الأمريكى يشكر البحرين على تسهيل العبور الآمن للاجئين من أفغانستان

أعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، عن تقديره لمملكة البحرين لجهودها الإنسانية وعرضها تسهيل العبور الآمن للأمريكيين وغيرهم ممن تم إجلاؤهم عن أفغانستان.



وقال بلينكن، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن بلاده تقدر دعم الحكومة البحرينية لبلاده، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يمثل رمزًا للشراكة القوية والدائمة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتعامل "بجدية شديدة" مع تقارير عن تعرض أمريكيين لاعتداءات في العاصمة الأفغانية كابول.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن واشنطن تتعامل "بجدية شديدة" مع التقارير التي تحدثت عن تعرض أمريكيين لمضايقات أو للضرب في كابول، وكذلك عن قمع حركة "طالبان" صحفيين.

وأضاف "برايس"، أن "طالبان" أكدت لواشنطن أنها ستسمح للأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد بفعل ذلك بعد 31 أغسطس.

وقال "برايس"، إن عددًا من الدول في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تستقبل أو ستستقبل قريبًا بشكل مؤقت أمريكيين وربما آخرين ممن يتم إجلاؤهم من كابول، على أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، في وقت سابق، عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابول خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال و ذلك صباح الأحد الماضي، و أمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.