السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أعمال العالمى يوسف شاهين برؤية هشام جبر بالأوبرا.. اليوم

المخرج العالمي يوسف
المخرج العالمي يوسف شاهين

يستعد أوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو هشام جبر، لإحياء حفلًا موسيقًا ضخمًا، اليوم السبت، على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الموسيقى التصويرية التي تم توظيفها في أعمال المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، برؤية جديدة لقائد الحفل المايسترو هشام جبر، الذي أعاد صياغتها ويصاحبها مادة سينمائية من إخراج أمير رمسيس، منها أفلام "المهاجر ، المصير ، عودة الإبن الضال، اليوم السادس" وغيرها .

المايسترو هشام جبر

المايسترو هشام جبر، أجرى خلال الأسبوع الماضي عدة بروفات للحفل، وأحيا أمس الأول الخميس، حفلًا ضخمًا بمصاحبة أوركسترا الوتريات  على مسرح المحكى، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين، وتضمن مجموعة من الأعمال الغربية الشهيرة وصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة بالية أوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن عبرت عن موضوعات الأغاني ولاقت الأعجاب والاستحسان، كان منها "سواي، امرأة تحب، الكتابة على الجدار، ربما، طريقي، ذكرتي، حلق بي للقمر، الحياة وردية، استطعت الرقص، عزباء في الليل، شبح الأوبرا"، أداء كل من داليا فاروق، جاكلين رفيق، هشام الجندي، الهامي أمين، إنجي محسن، عزت غانم، تامر توفيق، ليلى إبراهيم، ابراهيم ناجي، أسامة على، ونالت إعجاب واستحسان الحضور .

الجدير بالذكر، أن يوسف شاهين أحد أهم مخرجي السينما المصرية والعالمية، ولد بالإسكندرية في أسرة متوسطة لأب محام وأم  من أصل يوناني، بدأ دراسته في كلية (سان مارك) الفرنسية، ومنها إلى (كلية فيكتوريا) الإنجليزية في مرحلته الثانوية، سافر إلى الولايات المتحدة عام 1946، حيث درس الفنون التمثيلية بكلية (مسرح باسادينا) بكاليفورنيا.

وبعد عودته قرر أن يتحول للإخراج، وساعده المصور (ألفايس أورفانيلّي) في البدء بالعمل في السينما، قدم أول أعماله (بابا أمين) عام 1950، وتلاه بفيلم (ابن النيل) الذي دُعي فيه لمهرجان (كان) السينمائي للمرة الأولى، بعدها توالت أعماله التي شكلت جزءًا هامًا من تاريخ السينما، منها (المهاجر)، المصير ، إسكندرية ليه وغيرها، توفي عام 2008 بعد صراع مع المرض.

أفلام يوسف شاهين يوسف شاهين المايسترو هشام جبر المسرح الكبير دار الأوبرا المصرية

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