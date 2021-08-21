السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مواقع «طالبان» تختفى وجودها من الإنترنت والسبب غير واضح

مواقع طالبان تختفى
مواقع طالبان تختفى من الإنترنت

اختفت المواقع الرسمية الإلكترونية لحركة "طالبان" الأفغانية من شبكة الإنترنت في الساعات الأولى من صباح السبت ،  وفقا لما نقلته وكالة  أنباء "رويترز".

 

ولم يتضح بعد ما إذا كان اختفاء تلك المواقع يرجع إلى خطأ فني أم أمر آخر.

 

وتدير "طالبان" مواقع منفصلة بخمس لغات هي الباشتو والعربية والأوردو والدرية  والإنجليزية، وبدا من غير الممكن الوصول للمواقع الخمسة اليوم.

 

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الإخبارية، أول من نشر نبأ اختفاء تلك المواقع.

 

 

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

 

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

 

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.

 

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال وذلك  صباح الأحد الماضي، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

 

وقال مسؤول أفغاني مقيم في  منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

 

جدير بالذكر أن  مسؤول أمني غربي  أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة  الأفغانية كابول.

طالبان الإنترنت طالب مواقع سبب انترنت السبب غير السب واقع والسبب

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